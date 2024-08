Santiago del Cile, allenamento della vigilia: Colo Colo è già derby…e Vidal c’è…

19esima giornata del campionato: allo stadio Nazionale di Santiago è in programma il derby fra Universidad de Chile e Colo Colo...

La U è prima con 36 punti, il Colo Colo quarto a quota 32. All'allenamento della vigilia del Colo Colo, fra tifosi ed entusiasmo, sembrava che i derby stesse già per iniziare. Mentre invece si giocherà domani 10 agosto...Con Arturo Vidal, miracoloso il suo recupero da infortunio muscolare per il derby di Santiago del Cile, in campo con la maglia del Colo Colo...