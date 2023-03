Schalke, un pari nel Revierderby che vale una vittoria: dal testacoda alla festa finale…

Lo Schalke ultimo in classifica blocca sul pari il Borussia Dortmund che ha iniziato il derby della Ruhr primo a pari punti con il Bayern Monaco. Ma a causa del 2-2 di Gelsenkirchen e della vittoria bavarese, il primo posto è perso...Festa finale...

Pareggia due volte lo Schalke e conquista un punto. Il 2-2 nel Revierderby consente ai Light Blues di staccare di un punto in coda l'Hoffenheim sconfitto e di rimanere ad un solo punto dall'Hertha quartultimo in graduatoria in Bundesliga...A fine gara, i giocatori dello Schalke si riprendono per un attimo anche da soli mentre fanno festa per il pari sotto la loro curva...