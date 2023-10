Sergio Ramos-Falcao, è sempre derby: prima il saluto, poi la rivelazione velenosetta…

Siviglia-Rayo Vallecano 2-2: Sergio Ramos in panchina vede passare Falcao, ex suo avversario nei derby di Madrid, e grida “Radamel”, il colombiano risponde al saluto. E Sergio racconta quando l'attaccante stava trattando la sua firma con il...

Tuttavia, le trattative non hanno avuto successo e Falcao ha finito per firmare per il Monaco. Un compagno di squadra di Ramos chiede info sullo stipendio dell'attaccante con l'Atletico e il difensore risponde: "ne guadagnava 12 all'anno, eh".