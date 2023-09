Serie D, eterno Reginaldo: assist e gol all’esordio col Real Casalnuovo nel derby

Allo stadio Domenico Iorio, il Real Casalnuovo ha battuto ieri il Portici nel derby napoletano del Girone I

A 40 anni, l'ex attaccante di Fiorentina, Parma e Treviso è ancora decisivo e si conferma intramontabile. Un avvio da sogno per il Real Casalnuovo, un esordio da dimenticare per il Portici. Come racconta napolitoday.it, il percorso nel Girone I di Serie D si apre in maniera opposta per le due squadre napoletane che si trovano l'una contro l'altra al debutto in campionato. A raccogliere i tre punti in palio è la formazione di Raffaele Esposito, piegata la compagine allenata da Teore Grimaldi. Eppure, il primo tempo degli ospiti è più convincente. All'8' traversone dalla sinistra di Sow, stacco di testa di Maione e la sfera si perde di un soffio fuori. Ancora il numero 9, a metà frazione, spaventa la retroguardia locale con un tentativo da distanza siderale: Rossi smanaccia in calcio d'angolo. La partita non si sblocca, per Vivacqua e compagni non ci sono spazi da poter sfruttare. In avvio di ripresa però il Real Casalnuovo colpisce e fa gioire lo stadio Iorio. Sugli sviluppi di un corner, Pezzi si fa trovare pronto all'appuntamento e gonfia la rete per il vantaggio al 50'. Passano poco più di dieci minuti e il Portici pareggia. Scaffidi appoggia sulla trequarti a Marcucci, colpo all'incrocio e Rossi battuto. Un quarto d'ora più tardi, la squadra di Esposito torna avanti. Reginaldo serve Piga che trova il varco giusto per superare De Luca. Il 3-1 si concretizza nel finale, è proprio Reginaldo a lasciare la sua firma sulla partita.