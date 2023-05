Toluca, ecco Tiago Volpi: il portiere che calcia i rigori come Panenka…

Tiago Volpi, portiere del Toluca, ha segnato il suo terzo gol nel Clausura 2023 dopo aver tirato un rigore in stile "Panenka" , nel duello contro il Necaxa, che ha significato il 3-0 in favore dei Diablos allo stadio Nemesio Diez.

Il gol di Volpi ha permesso a Toluca di concludere la stagione regolare al quarto posto e qualificarsi direttamente per i playoff del campionato di calcio messicano. Ma il rigore alla Panenka gli è costato proteste da parte dei giocatori del Necaxa, che l'hanno vissuta come una presa in giro.