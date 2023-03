Uruguay, Valverde segna alla prima da capitano con la maglia della Nazionale

Non poteva esordire meglio come capitano Federico Valverde. Il centrocampista del Real Madrid, che ha indossato ieri la fascia per la prima volta nell'amichevole contro il Giappone, ha segnato dopo 38 minuti con un colpo di testa.

Il match, disputato allo Stadio Nazionale di Tokyo, è terminato in parità. Dopo il vantaggio di Valverde, nella ripresa è andato in rete Takuma Nishimura per i nipponici. "El Pajarito", alla 52esima gara con la "Celeste", invece, sale a quota cinque gol complessivi in Nazionale.