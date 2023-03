Vietnam, giovane calciatore esulta imitando il “siiuuu” di CR7 e si infortuna…

Kien del Viettel ha segnato un gol e ha deciso di imitare la famosa celebrazione di Cristiano Ronaldo, ma gli è andata male...

Tran Hong Kien si è infortunato nella finale del campionato nazionale Under 17 tra Viettel FC e Hong Linh Ha Tinh martedì scorso. Quando il giocatore ha segnato per il Viettel al 61esimo minuto, ha fatto l'iconica esultanza di Cristiano Ronaldo, eseguendo una piroetta a mezz’aria con atterraggio a gambe larghe prima di gridare "siiuuu" all'atterraggio. Tuttavia, l'atterraggio non è stato buono... Dopo aver cercato di alzarsi e continuare a giocare, Kien alla fine ha dovuto lasciare il campo su una barella a causa dell'infortunio. Prima di Kien, Nguyen Cong Phuong aveva esultato col "siiuuu" dopo aver segnato al quinto minuto, ma non ha avuto problemi. Il video della celebrazione fallita di Kien è diventato rapidamente virale sui social media poiché è stato condiviso su molte piattaforme. La gara si è conclusa con la vittoria del Viettel che ha sollevato il trofeo.