Arif Bagirov, il viaggio “pazzo” del ciclista ucraino da Severodonetsk…a Kiev!

L’ucraino Arif Bagirov ha percorso 70 chilometri in 7 ore per raggiungere Bakhmut attraverso una zona controllata dalla Russia

Davide Capano

La storia di Arif Bagirov ha commosso il mondo nelle ultime ore per il coraggio della sua impresa. Il ciclista ucraino ha percorso 70 chilometri in bicicletta, dalla nativa Severodonetsk (nell’Ucraina orientale) fino a una zona sicura, dove ha dovuto attraversare strade distrutte e nascondersi dai bombardieri che controllavano la zona.

Bagirov, all’età di 45 anni, ha deciso che non poteva più rimanere nella sua città natale. Quando è scoppiato il conflitto, ha deciso di rimanere a Severodonetsk per collaborare con gli aiuti e consegnare medicinali agli anziani, oltre a garantire che i preziosi reperti nei musei rimanessero al sicuro. Ma tutto è cambiato quando una granata russa ha colpito il suo appartamento vicino.

In quel momento Arif ha deciso di percorrere i 70 chilometri che lo separavano da Bakhmut, area controllata dalle forze locali, per poi raggiungere la sua destinazione finale, Kiev. Il 45enne ha condiviso che questo è stato il suo “viaggio più pazzo”, poiché mentre percorreva le strade con auto distrutte, doveva nascondersi dagli aerei che lo sorvolavano.

“Ci sono state molte sparatorie e almeno due attacchi aerei vicino a me – ha raccontato Bagirov, come riportato da cyclingweekly.com –. Sapevo che i bombardamenti non colpiscono due volte lo stesso obiettivo. Se avessero bombardato una fabbrica, non l’avrebbero bombardata di nuovo. Osservavo dove cadevano i proiettili e lì pedalavo, era il percorso più sicuro”.

“C’erano buche sulla strada, tutto è stato distrutto, comprese le auto, e c’erano molti detriti ovunque – continua Arif, blogger di professione –. Dopotutto, è una strada in prima linea. Grazie a Dio non c’erano cadaveri, ma si vedeva che lì c’erano dei morti”.

Bagirov ha avuto un incontro molto ravvicinato con gli aerei russi a metà del suo percorso ed è stato costretto ad attingere alle sue conoscenze e ai suoi mezzi per salvarsi dagli attacchi: “Ho dovuto fermare la moto e nascondermi quando gli aerei nemici sono volati verso di me. Ho trovato un fosso in cui sdraiarmi, ed è lì che mi sono nascosto finché non sono passati. Quando stavo guidando la moto, non provavo molta paura, era più una sensazione di rabbia. Questa è la mia terra, questo è il mio paese e completerò questo viaggio in ogni caso”.

Il ciclista, che in precedenza affermava di aver percorso queste distanze pedalando, ha commentato che però “non l’aveva mai fatto in tali circostanze”, sottolineando come la sensazione di “rabbia sportiva” provata, mista all’adrenalina del momento, era ciò che gli dava forza. Così è riuscito ad arrivare in un’area sicura dopo sette ore.