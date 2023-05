Atene, duro attacco dell’Olympiacos: “Il campionato più sporco della storia”

In una nota ufficiale, l'Olympiacos definisce il campionato di quest'anno come "il più sporco della storia della Superlega" e precisano che si terrà una conferenza stampa dove "ci sarà un aggiornamento sulla le nostre azioni legali, poiché l'unica soluzione per ripulire il calcio da contrabbandieri, criminali, allibratori e clandestini è la giustizia greca".

Il comunicato nel dettaglio: "PAE OLYMPIAKOS denuncia ancora una volta la banda che ha nominato un arbitro greco nonostante quanto concordato e mentre si parla di una partita che determina la classifica finale della classifica e probabilmente le qualificazioni alle coppe europee gli incassi delle squadre nella prossima stagione. Non ha più senso cercare di correggere il calcio greco con chi ce l'ha in mano e l'ha trasformato in una beffa globale! Purtroppo per quelli di noi coinvolti è solo una tragedia greca.