Basket, derby di Belgrado: “La Stella Rossa acquista…ma noi siamo il Partizan!”

Il presidente del Partizan Belgrado, Ostoja Mijailovic, ha sottolineato in un'intervista a Sport Klub che la priorità del club nel prossimo anno è vincere il campionato serbo e mantenere il suo posto in EuroLeague.

Nel punto di fine anno, dopo il primo storico derby di Belgrado di basket in EuroLeague, il presidente del Partizan Mijailovic ha anche difeso il lavoro di Zeljko Obradovic, sottolineando che verranno effettuati nuovi inserimenti se lo staff tecnico lo riterrà necessario, e ha elogiato Crvena Zvezda per l'ingaggio di Facundo Campazzo.

Le sue parole: "C'è sempre chi non vede l'ora di criticare l'allenatore, i giocatori, l'amministrazione e il lavoro della società, ma la stragrande maggioranza ci sostiene. Stiamo investendo tutte le nostre forze per ottenere il miglior risultato possibile in questa stagione. Grande grazie ai tifosi", ha detto Mijailovic.