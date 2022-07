Basket, Milano-Bologna: a novembre e ad aprile i due derby d’Italia in Eurolega

La formula prevede sempre una lunga regular season in cui le 18 squadre si affronteranno tutte in match di andata e ritorno. Accedono ai playoff le prime 8 classificate.

Tra le grandi rivali del nostro basket, finaliste per la conquista dell'ultimo Scudetto, il cammino europeo per l'Olimpia Milano inizierà giovedì 6 ottobre 2022 a Villeurbanne contro l’ASVEL alle ore 20.00 mentre la Virtus Bologna inaugurerà il suo ritorno in Eurolega il giorno seguente in casa contro l’AS Monaco. La prima sfida casalinga dell’EA7 Emporio Armani sarà il 14 ottobre contro l’ALBA Berlino.