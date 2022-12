Basket, Milano-Bologna: “Derby d’Italia come Juve-Inter”

Leggiamo così all’interno: "Bello che l’anno 2023, un anno chiave, riparta proprio da quello che si può serenamente chiamare il derby d’Italia, così come lo è Juventus-Inter nel calcio. Milano-Virtus sono due mondi diversi in parte di intendere il basket di vertice assoluto, del resto la Virtus è appena arrivata".

(Photo by Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images)

Non manca il riferimento agli allenatori: "Sono due club guidati da due menti brillanti come Messina e Scariolo che rappresentano la luce del nostro movimento tecnico da 32 anni a questa parte, da quel 1990 in cui la Virtus di Messina vinse Coppa Italia e Coppa Coppe e Pesaro con Scariolo conquistò il secondo scudetto. Bisognerebbe ascoltarli e interrogarli, anche. Come del resto bisognerebbe fare con altre menti all’estero, Banchi e Trinchieri".