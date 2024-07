Primo storico trionfo in Coppa Italia di Beach Soccer per il Catania FC dell'allenatore D'Amico: in finale battuto 5-4 dopo l'extra time la Domusbet.tv in un derby etneo che ha regalato grosse emozioni...

Reti: 1’pt Catarino (D), 10’pt Farinha (D), 12’pt Eudin (C); 6’st Bruno Xavier (C), 9’st Be Martins (D); 2’tt Eudin (C), 7’tt Be Martins (D), 8’tt Jordan (C); 2’et Camillo Augusto (C)