Bunting vince il Masters 2024 e ricrea l’esultanza di Leo Messi!

C’è un nuovo re in città! Stephen Bunting vince il Cazoo Masters 2024 e festeggia nel suo letto come Lionel Messi!

Dieci anni d’attesa, ma ne è valsa la pena! Stephen The Bullet Bunting vince il Cazoo Masters 2024 sotto gli occhi del suo figlioletto ripreso dalle telecamere dell’impianto mentre si commuove alla vista del suo papà. Il trionfo del duro lavoro, nel PDC da parecchi anni, Stephen realizza finalmente il suo sogno battendo Michael Van Gerwen per 11-7. Gioia infinita per l’inglese classe ‘85 che non poteva fare altro che festeggiare alla grande il suo titolo. Un titolo cercato, agognato che ora andrà protetto a dovere. E Stephen lo sa e ha già mostrato a tutti i suoi followers la cura e l’attenzione che verrà riversata nel suo trofeo. Qualche ora fa infatti ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale “mette a sedere” la tabella d’oro conquistata nella sedile posteriore della sua autovettura, con tanto di cintura di sicurezza. Ma il meglio Stephen lo ha dato ieri notte, quando si è fatto fotografare nella sua camera, sotto le lenzuola con in mano il trofeo conquistato in pieno stile Leo Messi.