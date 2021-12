Canton Ticino, lunghe attese per i tamponi dopo la Omicron nel derby di hockey

Post derby complicato per i tifosi cantonali di hockey ghiaccio

Attese fino a un’ora e un quarto, in piedi e al freddo, adulti e bambini, all’esterno del posteggio per autoveicoli dell’Esercito a Bellinzona che Cantone e Confederazione hanno messo a disposizione per accelerare il depistaggio esteso a tutte le persone presenti nel settore spalti della Gottardo Arena dell'Ambrì Piotta, in occasione del derby con il Lugano di venerdì scorso 10 dicembre. In Curva sud era presente un tifoso positivo al Covid e in particolare alla variante Omicron molto contagiosa. Ciò che ha costretto l’Ufficio del medico cantonale a lanciare un appello generale affinché tutte quelle 2.500 persone si facessero tamponare il prima possibile.