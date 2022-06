Carroll, era una star del grande basket: oggi fa l’allevatore e vende miele…

Era una colonna nella squadra di basket dei Blancos e ora si gode la vita in una fattoria nello Utah

Davide Capano

Gli atleti hanno spesso altre passioni che a volte diventano le loro nuove professioni una volta in pensione. Qualcosa del genere è successo a Jaycee Carroll, che era una star del Real Madrid e ora è un allevatore mentre vive in una fattoria nello Utah, negli Stati Uniti. L’ex guardia dei Blancos ha messo da parte la palla a spicchi e ora raccoglie miele e vende carne in quello che sembra essere ormai il suo nuovo hobby.

(Photo by Aykut Akici/Euroleague Basketball via Getty Images)

Il 39enne americano naturalizzato azero ha vinto due Eurolega, cinque campionati spagnoli, sei Copa del Rey, sei Supercoppe spagnole e una Coppa Intercontinentale. Il tutto con la maglia delle Merengues. Ora, lontano dal parquet, è tornato nel suo paese natale e ha deciso di cambiare drasticamente la sua vita.

Insieme a sua moglie Baylee, Carroll ha avviato un’attività nel mondo dell’allevamento di bestiame. River Meadow Ranch Wagyu è chiamato il marchio della nascente azienda familiare, che commercializza mucche e manzi Wagyu, originari del Giappone.

“Considerato un tesoro nazionale in Giappone, il bestiame Wagyu offre un’esperienza culinaria impareggiabile e caratteri preziosi per l’allevatore commerciale o il produttore di carne bovina locale. Questa razza unica offre grandi incentivi per qualità e prestazioni, facilità di parto, temperamento docile, maturità precoce, longevità e tolleranza al calore”, si legge nella presentazione del progetto.

Inoltre, vengono descritti quali sono i principi aziendali e come valutano il loro impegno per l'ambiente: “I protocolli di salute naturale e l’impegno per l'ambiente e la sostenibilità sono le nostre sfide”. Si dedica anche alla commercializzazione del miele delle api che raccoglie lui stesso, come mostrato sui suoi social network.

Ma non è la sua unica attività. Jaycee, due settimane dopo aver cessato di far parte della rosa del Real Madrid, ha messo su una società che organizza alloggi a Bear Lake, situato al confine tra gli stati dello Utah e dell’Idaho: offrono alloggi per vacanze con vista sul lago.