Da Miss Italia al canestro: Alice Sabatini torna a giocare a basket

Per Alice Sabatini tornare al basket è un recupero dal passato, come da lei stessa ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: "L’ho fatto con naturalezza e per la passione verso il mio sport, non per uscire sui giornali: spero che sia uno spot per il basket. Poi, ovviamente, conto di aiutare le nuove compagne: devo recuperare la miglior condizione fisica. Dopo aver vinto Miss Italia ho dovuto scegliere e ho cavalcato quanto mi era successo".