Derby di Lisbona nel Futsal, lo Sporting batte il Benfica ed è campione

Lo Sporting Lisbona ha battuto il Benfica per 3-2 (2-1, dopo i tempi supplementari) in gara 4 della finale degli spareggi, giocata mercoledì sera al Pavilhão Fidelidade, ed è diventato per la terza volta consecutiva campione nazionale di futsal. In Portogallo il Futsal è quasi una religione (i portoghesi sono campioni del mondo in carica). Il gol di Zicky Té è stato una magia: aggancio in acrobazia, dribbling di tacco per liberarsi di un avversario, tocco di tacco per ingannare il portiere.