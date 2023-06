ESCLUSIVA – Intervista a Gianluca Zoppi, il boxe trainer che allena i calciatori: i suoi segreti…

Hai creato un metodo di allenamento del tutto innovativo che abbraccia pugilato e calcio. Spiegaci meglio, in cosa consiste?

"Partiamo dal fatto che il calcio è, come tanti sport di situazione, uno sport aciclico che richiede l'esecuzione di spostamenti e di movimenti eseguiti ad altissima velocità, ripetuti diverse volte nel corso della partita e, soprattutto, alternati da tempi di recupero corti. Nei miei allenamenti inserisco una parte della preparazione della Boxe che va adattata e finalizzata al calciatore. Ho creato una tendenza innovativa in cui utilizzo un certo tipo di preparazione atletica della Noble Art, finalizzata a tanti atleti professionisti e calciatori. Li alleno con vari esercizi tecnici creati su misura per stimolare ed allenare lo sviluppo ed il potenziamento di tutte le capacità motorie, condizionali e coordinative mediante una preparazione fisica mirata".

Questo metodo innovativo di allenamento quali vantaggi porta al calciatore in fase di preparazione atletica?

"Il mio workout è integrativo, dal momento che quando un giocatore vuole allenarsi pure con un personal trainer va ad eseguire esercizi differenti. Valutiamo il caso di ogni singolo giocatore nel rispetto dei programmi con le loro società di calcio. Lavoro tanto sulla reattività e sul core stability. In particolare curo la stabilità ed equilibrio con interiorizzazione e controllo dopo uno spostamento. Importante anche il lavoro sull'impulsione e sugli appoggi, nonché sulle capacità di orientamento spazio-temporale e sull'educazione della funzione di vigilanza. Sono tutte caratteristiche che un atleta professionista deve possedere!".

In che modo è avvenuto il tuo ingresso nel mondo del calcio?

"Devo dire che il mio ingresso nel mondo del calcio è avvenuto in maniera graduale. Alleno tanti pugili e diversi atleti professionisti di tennis, pallanuoto, sci ecc..., poi mi hanno contattato anche diversi giocatori. Il mio Alias @giantrainer su Instagram mi ha aiutato tanto per la ricerca e per il passaparola".

L'elenco di calciatori e fidanzate/mogli che hai seguito o stai seguendo è ben nutrito.

"Sono diversi i calciatori che ho seguito: Christian Zapata, Pietro Pellegri, Keita Baldé, Mimmo Criscito, Ciccio Caputo, Lorenzo Tonelli, Eddie Salcedo, Emil Audero ed altri. E poi Marta Riccardi (fidanzata di Goldaniga), Anna Maria Genco (moglie di Caputo), Luna Allegra (moglie di Candreva) e Marija Djuricic (moglie di Filip Djuricic)".

Hai qualche aneddoto particolare relativo ad un calciatore che hai allenato?

"Posso raccontare quella che è stata una grande soddisfazione, ovvero la preparazione fatta con Keita Baldé prima di andare al Cagliari. Fece tutta la preparazione senza fare il ritiro con la squadra. Sappiamo tutti che un calciatore, quando non fa il ritiro con la propria squadra, parte già svantaggiato. Vi posso dire che, una vota approdato al Cagliari, Keita è risultato tra i primi nei test fisici".

Hai seguito calciatori appartenenti a squadre rivali in chiave derby?

"Sì, talvolta è capitato in passato di allenare calciatori di squadre rivali pre derby, come in occasione della stracittadina di Genova".