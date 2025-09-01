EuroBasket, Germania-Gran Bretagna: dove vedere la partita in diretta tv ed in streaming LIVE

I tedeschi affrontano i britannici a EuroBasket 2025 senza Voigtmann: teutonici favoriti, ma riflettori su statistiche, protagonisti del match e dove vedere la gara in diretta tv ed in streaming live

1 settembre 2025

Oggi pomeriggio, lunedì 1 settembre 2025, la Germania, detentrice del titolo mondiale FIBA, torna in campo contro la Gran Bretagna nel Gruppo B di EuroBasket 2025. La sfida è in programma alle 15:30 presso la Nokia Arena di Tampere, Finlandia, e vede i tedeschi puntare al poker di vittorie nel girone per consolidare il primato. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Dove vedere Germania - Gran Bretagna in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Germania - Gran Bretagna alle ore 15.30. La gara sarà visibile oltre che su Bet365, come sempre anche sui canali Sky, precisamente in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW. Per tablet, pc e smartphone sarà visibile per gli abbonati anche su SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — La Federazione Tedesca ha annunciato che il centro Johannes Voigtmann non sarà disponibile per la partita a causa di un problema al ginocchio. Il giocatore è volato a Monaco per ulteriori esami medici, in accordo con il dottor Oliver Putz, e farà rientro a Tampere nella mattinata di martedì, saltando di fatto solo questo match. La Germania ha dominato le prime tre gare del girone con risultati netti: ha superato il Montenegro (106-76), la Svezia (105-83) e la Lituania (107-88), conquistando così matematicamente un posto agli Ottavi. In classifica, la Germania è a punteggio pieno (3-0), insieme alla Finlandia, mentre la Gran Bretagna è ultima del gruppo con tre sconfitte.

La Gran Bretagna ha faticato molto nella fase a gironi: tre sconfitte con ampi margini contro Finlandia, Svezia e Lituania. Statisticamente lontana dalle prime quattro posizioni, la squadra vede quasi sfumare le speranze di qualificazione agli Ottavi. Nel corso di questo EuroBasket, la Gran Bretagna ha messo in mostra alcuni protagonisti sul piano individuale, nonostante i risultati di squadra non abbiano sorriso. Myles Hesson è il miglior realizzatore con una media di 13 punti a partita, seguito da Akwasi Yeboah e Luke Nelson, entrambi a quota 9,7 punti.

Proprio Yeboah, insieme a Carl Wheatle, si è distinto anche sotto canestro, catturando in media 6 rimbalzi a gara. Nel ruolo di regista, invece, spicca Luke Nelson, che guida la squadra con 4 assist di media. A livello di rendimento complessivo, il giocatore più efficiente si conferma Akwasi Yeboah, che con un indice di efficienza pari a 14.0 rappresenta il riferimento più solido della nazionale britannica.