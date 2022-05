Il derby al Zeta Padel Club: tra Zambrotta/Zaccardo e Adani/Ventola

Padel milanese al top

Il derby di padel tra i milanisti Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo e gli interisti Lele Adani e Nicola Ventola, ha concluso la presentazione di Zeta Padel Club, il primo “padel network” italiano con una community totalmente digitale che punta ad avere almeno 100 campi entro la fine del 2026 in tutta Italia. Il progetto, al momento, prevede campi da padel, aree per meeting e per lo smartworking, academy per neofiti, servizi kids. Ma altre idee sono già in cantiere e pronte ad essere sviluppate da Zeta Padel Club nei prossimi mesi. L’obiettivo è cavalcare l’onda del padel, diventato da qualche anno fenomeno di tendenza globale. Innovazione ed esclusività sono, invece, i tratti distintivi della startup, che coinvolge appassionati e giocatori di padel di tutta Italia, tra cui Gianluca Zambrotta, socio e noto appassionato di padel.