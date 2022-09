Il derby Getafe-Leganés più lungo della storia: una maratona di sei giorni

Circa 3.000 persone parteciperanno a mini-incontri di un'ora con l'obiettivo di raccogliere cibo e generi di prima necessità per beneficenza

Redazione DDD

Quando Javier Santos ha scoperto, tramite suo figlio di 14 anni, che esisteva un record da Guinness per la partita di calcio più lunga della storia, la prima cosa che ha pensato è stata di poterlo battere. Lui, in qualità di Assessore allo Sport del Comune di Getafe, sapeva che organizzare una partita che vedesse la sua città contrapposta al Leganés sarebbe stata molto allettante, perché, secondo le sue stesse parole, si tratta di un "derby storico". Nel tempo, quando hanno iniziato a lavorare sull'evento, gli obiettivi sono cambiati. E quella che era iniziata come una corsa tra due città vicine per battere un record mondiale si è trasformata in molto di più.

Una partita lunga una settimana

Per tutta questa settimana, presso il centro sportivo Giner de los Ríos di Getafe, si terrà una maratona di partite di calcio. Circa 3.000 persone, di tutte le età e livelli, giocheranno partite della durata di un'ora. E anche se ci sarà un punteggio unico e una squadra del Getafe giocherà sempre contro una squadra del Leganés in campo, il risultato non sarà più la cosa più importante. I partecipanti contribuiranno con prodotti alimentari e per l'igiene personale per donarli ad associazioni che combattono la povertà e l'obesità infantile. L'iniziativa era inizialmente prevista per luglio, ma ha dovuto essere posticipata a causa delle alte temperature.

"Abbiamo fatto una prima telefonata per avvisare tutte le squadre sia di Leganés che di Getafe. E poi porte aperte sul web, dove si sono iscritti tanti residenti di entrambi i comuni. L'ultimo giorno sono stati riservati spazi per la parte di disabilità e per altri sport, come la pallamano o il paddle tennis, che sono stati iscritti individualmente", spiega Javier Santos, organizzatore dell'evento, che è contento del cambio di approccio hanno dato all'iniziativa: "Non era quello che avevamo in mente all'inizio, ma ora ci piace di più".

Christian ha 13 anni ed è il capitano di una delle squadre del Getafe. “Abbiamo portato la pasta da donare. Nella mia squadra siamo circa 20, ma conosco molte più persone che partecipano agli altri. Si è parlato molto della partita nel Getafe", conclude prima di partire in fretta perché "hanno bisogno di lui per giocare".

Le partite si giocheranno dal lunedì al giovedì dalle 15:00 all'1:00. Il venerdì sarà anticipato di un'ora, e sarà dalle 14:00 all'1:00. E sabato sarà il grande giorno: dalle nove del mattino fino alle 8 del pomeriggio, quando inizierà un concerto che farà da culmine finale. L'iniziativa ha già ricevuto il riconoscimento di Sustainable Sporting Event Plus dal Comitato Olimpico Spagnolo e si prevede che raccoglierà più di cinque tonnellate di cibo.