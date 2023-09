Incredibile in Florida: squadra di baseball affitta l’intero stadio su Airbnb!

Uno stadio di baseball sta offrendo l’ultima esperienza agli appassionati di sport. I Pensacola Blue Wahoos della Florida, infatti, offrono ai tifosi l’intero stadio da affittare su Airbnb , portale online statunitense che mette in contatto gente in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, generalmente privati.

“Per la prima volta in assoluto, uno stadio di baseball professionale è disponibile per l’affitto su Airbnb, offrendo ai fan l’esperienza più intima e dietro le quinte della storia” , si legge nell’annuncio della squadra della Minor League della Southern League.

Il Blue Wahoos Stadium, che sta per entrare nella sua 11esima stagione, ha ricevuto per tre volte il premio “Southern League Ballpark of the Year” e ha accolto più di 2.000.000 di tifosi nelle sue prime sette annate.