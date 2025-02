L'origine del termine "Le Crunch" con cui il match è chiamato e due degli incontri più emblematici tra le due nazionali di rugby

Filippo Montoli 6 febbraio - 18:27

Sabato alle 17.45 si sfideranno a Twickenham, il tempio del rugby,Inghilterra e Francia. La gara è valevole per la seconda giornata del

6 Nazioni. Al momento le due squadre sono già divise da 4 punti. I francesi hanno vinto senza problemi contro il Galles, mentre gli inglesi sono usciti sconfitti dal match contro l'Irlanda. Per questi ultimi, quindi, non sono ammessi passi falsi.

Al di là della classifica, la partita promette come ogni anno di essere intensissima, dove i giocatori certo non si tireranno indietro e non ci andranno leggeri nei placcaggi. La rivalità tra queste due squadre e nazionali non è una novità. Storicamente parlando, è sufficiente conoscere a grandi linee la storia medievale e moderna per sapere che tra i due popoli non corra buon sangue. Si tratta quasi di una tradizione ormai, considerando che, fortunatamente, la rivalità è passata dai campi di battaglia a quelli sportivi.

Le Crunch — Quello tra le due squadre è un match che si gioca fin dal 1906. La rivalità rugbistica è quindi anch'essa molto antica, ma è diventata tale a tutti gli effetti e molto sentita solamente dagli anni Ottanta, quando anche la Francia iniziò a fare realmente sul serio e a dare del filo da torcere agli inglesi. Proprio in questi anni si ritiene sia stato coniato il termine con cui ci si riferisce a questo scontro, ovvero "Le Crunch". Non si sanno con esattezza quando e chi lo coniò. La prima fonte in cui compare è un articolo dell'Irish Times del 1981 e da allora viene usato per descrivere l'incontro tra queste due squadre. La scelta del termine è anche e soprattutto onomatopeica, dato che il suono della parola dovrebbe rimandare ai durissimi scontri che avvengono solitamente nel rugby e soprattutto tra Inghilterra e Francia. Il tallonatore inglese Brian Moore, invece, volle essere più diretto ancora e raccontò che per lui la sfida era "La Guerre" (La Guerra).

Lo storico — Queste due squadre si sono affrontate per ben 111 volte. L'Inghilterra, grazie anche ai primi anni di dominio assoluto (si portò a casa 18 dei primi 20 incontri), ha vinto 60 volte, mentre la Francia 44. 7 sono i pareggi. Particolare differenza ha fatto anche il luogo in cui si sono affrontate. Sia Inghilterra, sia Francia sono in vantaggio negli scontri diretti quando giocano tra le proprie mura. Anche i galletti hanno avuto i loro periodi di dominio quasi incontrastato, in particolare tra la fine degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta che, come visto, fu la miccia che fece esplodere di agonismo l'incontro tra le due nazionali. Da rilevare, infine, che la Francia arriva da ben tre vittorie consecutive. Considerando che la partita si svolgerà a Twickenham, ci si può aspettare un clima infuocato questo weekend.

Due partite simbolo — Dagli anni Ottanta tutte le partite tra le due squadre sono molto intense, ma ce ne sono due in particolare a essere ricordate e non a caso sono ravvicinate nel tempo.

Francia-Inghilterra 10-19, Quarti di Finale Rugby World Cup, 1991 — La prima si disputò durante i Mondiali del 1991 ed è ricordata (anche dagli stessi giocatori) come la partita più dura che si sia mai disputata tra le due nazionali. Tra tackle, placcaggi e mischie durissime, non mancarono colpi proibiti. Uno dei bersagli dei giocatori inglesi fu fin da subito l'estremo e capitano francese Serge Blanco. Proprio un placcaggio a gioco fermo su di lui di Nigel Heslop scatenò la reazione violenta di Blanco e del suo compagno di squadra Eric Champ che con una serie di violenti pugni misero KO l'inglese. Incredibilmente senza sanzioni, la partita proseguì e terminò con la vittoria dell'Inghilterra per 19 a 10.

Francia-Inghilterra 13-31, 5 Nazioni, 1992 — Proprio perché non ancora placate le tensioni, la seconda partita è quella successiva, giocata durante l'allora 5 Nazioni del 1992. Se la prima è ricordata soprattutto per l'agonismo e l'intensità regolari (KO a parte ovviamente), questa entra nella storia per motivi che con la sportività hanno poco a che fare, soprattutto in uno sport come il rugby. I francesi evidentemente aspettavano di vendicarsi della sconfitta e dell'atteggiamento degli inglesi verso Blanco e ci andarono giù pesante. Quello tra Francia e Inghilterra del 1992 fu il primo match rugbistico della storia del torneo che vide due giocatori venire espulsi in una sola partita e per di più della stessa squadra. I protagonisti furono il pilone Gregoire Lascube e il tallonatore Vincent Moscato. Il primo prese a tacchettate sulla testa un avversario a terra durante una maul (raggruppamento che si crea solitamente dopo una rimessa laterale), mentre il secondo tirò una testata a ben due giocatori inglesi. Le violenze e i colpi proibiti non finirono lì e si ritiene quasi un miracolo che la Francia abbia chiuso la partita solo con due espulsioni. Anche questo match si chiuse con la vittoria inglese. Come detto, questi episodi c'entrano poco con il rugby e infatti la Federazione Francese di Rugby (FFR) non permise più ai due giocatori di indossare la maglia blu.

Agli amanti del rugby e dello sport in generale non resta che sintonizzarsi sulla partita e godersi lo spettacolo.