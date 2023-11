Jorge Lorenzo e il derby eterno con Valentino Rossi: “Più lontani eravamo e meglio era”

Parole ricambiate da parte di Lorenzo: "Bellissime parole. Ha fatto un paragone come se fossimo una coppia di fidanzati. Mi fanno piacere queste parole. Penso che non ci siamo piaciuti all'inizio perché Valentino in quel momento (in Yamaha) era al vertice della sua carriera e non voleva un pilota giovane al suo fianco. Quindi ha fatto tutto il possibile per non farmi apprendere nulla. C'era proprio un muro tra di noi. Più lontani eravamo e meglio era. Come compagni di squadra in realtà vivevamo una relazione di grande rivalità, quasi nemici direi. Eravamo due galli nello stesso pollaio. Volevamo vincere e battere l'altro".