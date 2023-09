Lega Basket Femminile, il derby di Roma è una questione di famiglia

La gara è stata vinta dalla Oxygen Roma Basket, debuttante quest'anno in A1. Giulia in carriera ha giocato nel Ragusa, negli USA a Newberry College e proprio nel Basket Roma, allenata da papà Luciano. In occasione di questo incrocio inedito la promettente playmaker classe 2000 ha avuto la meglio sul padre in una sfida dal sapore speciale. La giocatrice della neonata compagine capitolina ha così potuto festeggiare un successo del tutto particolare per lei.