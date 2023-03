Luis Enrique, dalla guida della Spagna in Qatar alla “Dakar in bicicletta”

L’eliminazione a sorpresa per mano del Marocco negli ottavi di finale del Mondiale è stata un vero duro colpo per la Spagna, che ha portato all'esonero di Luis Enrique dal suo incarico di commissario tecnico. Anche se sembrava potesse essere una possibile soluzione per l'Atletico Madrid e persino per la Nazionale brasiliana, "Lucho" è ancora senza lavoro. Così, l’asturiano ha colto l’occasione per partecipare alla “Dakar in bicicletta”.