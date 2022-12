L’urlo del derby di Livorno: “Basket City siamo noi!”

Gara combattuta, la Libertas nel finale si fa riprendere. In un derby entusiasmante, con il PalaModigliani tutto esaurito, la Pallacanestro Livorno batte in un finale al cardiopalma la Libertas e vola in testa a pari punti con Vigevano.

Derby al fotofinish, ma al di là del risultato finale ad aver vinto è la Livorno sportiva. Quasi 8mila spettatori presenti al Modigliani Forum per un sold out che non si registrava dal 2004. In questo modo Livorno ha gridato al mondo che l’amore per la pallacanestro è ancora quanto mai vivo.