Oxford, l’età è solo un numero: Petr Cech eccelle da portiere di hockey

Petr Cech si è ritirato dal calcio nel 2019, ma non ha mai smesso di stare in porta, anche se invece di indossare scarpette, ora utilizza i pattini. Ha cambiato sport, però non posizione in campo: il 41enne ceco, infatti, è l’attuale portiere dell’Oxford City Star, squadra inglese di hockey su ghiaccio che milita nella National Ice Hockey League (NIHL).