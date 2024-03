Pallanuoto, derby fra Verona e Vicenza: “Terroni di m…”, l’insulto-shock del telecronista…

Il telecronista veronese, preso dalla rabbia e dalla delusione per la sconfitta contro i vicentini, avrebbe insultato con epiteti razzisti alcuni giocatori della squadra avversaria di origini meridionali.

La denuncia arriva su Facebook da parte di una appassionata di sport, utente del social network. Con riferimento alla partita di pallanuoto di sabato sera 23 marzo che si è svolta a Verona in Serie B tra la Fondazione Bentegodi Verona e la Pallanuoto Vicenza.

Scrive Barbara Damiani: "La partita è stata trasmessa in streaming su Twitch sul canale della Bentegodi. Durante la diretta un sedicente telecronista, notevolmente contrariato dall'andamento dell'incontro, per ben due volte ha apostrofato i due giocatori avversari, non di nascita veneta, chiamandoli "TERRONI DI MER...".