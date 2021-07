Piacenza Baseball affronta Codogno: domenica al De Benedetti è derby del Po

Subito derby nella prima di ritorno del campionato di B, che vedrà un nuovo capitolo del classico Piacenza-Codogno

Riparte domenica il campionato di Serie B di baseball, con la prima di ritorno che vedrà da subito una sfida sentitissima: il derby del Po fra Piacenza e Codogno. Per i lombardi un percorso migliore fin qui, grazie al record di 14 vittorie e sole 4 sconfitte, che valgono il 3° posto in classifica (ad una sola lunghezza dalla vetta). Una squadra tosta, trascinata dai soliti Rasoira, Penaolza e Severino, ma soprattutto dal nuovo innesto Garrido. Sul monte di lancio spazio ai giovani Uttini e Dolfini.

Diametralmente opposta è la situazione del Piacenza, attualmente a metà classifica, a 6 lunghezze di distacco dalla capolista Poviglio. Tanti i match terminati con l’amaro in bocca, perse per uno o due punti di scarto. E proprio il derby d’andata è finito così: Piacenza in svantaggio di un punto e la possibilità di ribaltare il punteggio con un solo giro di mazza. L’appuntamento è per domenica ore 11 e ore 15, per un nuovo capito del sentitissimo derby.