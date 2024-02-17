Marco Varini

Salamon, le scuse sui social dopo la sconfitta del Lech Poznan nel derby
Derby vintage ma sempre attuale
Sembra già luglio...
Le mappe e le coordinate...
Intasamento social...
Avvicinamento lento ma costante...
Botta e risposta
Il danno e la beffa
Biglietti e considerazioni...
Il Benevento secondo contro la Juve prima...
Sfida sempre sentitissima...
Tutto va a a finire sempre lì...
In nazionale, ma con la testa al campionato...
Non nelle date tradizionali...
Incroci cromatici...
Due infortuni, due città...
Doppio colpo negativo
Ancora problemi per l’olandese…
Ben prima della partita...
Tutto negativo...
Mano tesa...
I prossimi avversari del Milan
Non si scherza...
Vittoria mozzafiato sul finale...
Cose non facili da raccontare...
Tensioni anche calcistiche...
Contestazione preventiva...