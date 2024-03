Sparta forte fisicamente: ma lo Slavia Praga non può perdere il secondo derby di fila

Una eventuale sconfitta nel derby di domani domenica 3 marzo sarebbe la seconda consecutiva dello Slavia nel derby contro lo Sparta in pochi giorni. Se ne parla nel podcast della Liga naruby

Marco Varini Redattore 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 15:08)

Jindřich Trpišovský, allenatore dello Slavia Praga, al centro dell'attenzione dopo la sconfitta per 2-3 subita in casa nel derby contro lo Sparta Praga in coppa della Repubblica Ceca: "Questa è stata la prima partita in cui lo Slavia non può lamentarsi per la sfortuna, perché è stato sconfitto dall'avversario in molti aspetti della partita. Ad esempio, nella ripresa lo Sparta è passato a due attaccanti e ha concentrato gli attacchi al centro, ma lo Slavia ha reagito tardi", ha sottolineato Bartoloměj Černík, direttore di Deník Sport, nel podcast Liga naruby.

Altro giro, altro derby

Inoltre, secondo lui, lo Slavia ha giocato un calcio troppo frettoloso quando era in vantaggio di due gol. Se i giocatori si fossero comportati in modo più tattico non avrebbero perso. Anche la difesa di entrambe le squadre è un argomento importante, in particolare il difensore centrale dello Slavia, il 24enne nigeriano Igoh Ogbu: "Ogbu ha rovinato ripetutamente il derby e ho sentito che mercoledì non stava bene. Non mi sorprenderei se domenica Zima o Vlček partissero al centro della difesa dello Slavia", ha sottolineato Černík.

Ma gli ultimi risultati mostrano chiaramente che lo Sparta attualmente ha una difesa migliore. Soprattutto, per quanto riguarda la costruzione del gioco, Panák, Vitík o Krejčí sono davvero eccezionali. I difensori dello Slavia negli anni scorsi erano più perentori fisicamente, ma lo Sparta di Prisk di fatto ha cancellato la carenza fisica. Inoltre gode di ottima salute mentale. "Lo Sparta è mentalmente al top, mentre lo Slavia perde ripetutamente anche le partite ben giocate. Questo deve letteralmente spaventare Trpišovský. Penso che domenica a Letná, in casa dello Sparta, lo Slavia giocherà in modo più pragmatico e aggressivo. Non devono perdere questo derby, quindi giocheranno per un pareggio", ha aggiunto Černík nel programma.

