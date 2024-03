Quincy Promes: arrestato a Dubai

Una notizia clamorosa scuote il calcio olandese, ma non solo. Secondo quanto riportato da alcune testate, infatti, è scattato l'arresto per la stella olandese Quincy Promes, calciatore che milita nello Spartak Mosca. L'arresto è avvenuto a Dubai, dove il 32enne si trova in vacanza, anche se al momento c'è riserbo sul nome della persona arrestata.

Questo il comunicato emesso dalla procura di Amsterdam: "L'arresto è stato effettuato su richiesta dei Paesi Bassi, i quali chiederanno l'estradizione dell'uomo". La procura ha inoltre aggiunto che al momento non si forniranno ulteriori dettagli, per non compromettere l'indagine in corso. Il calciatore era stato recentemente giudicato colpevole di contrabbando di cocaina e condannato a sei anni di reclusione.