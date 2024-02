Rio, derby dell’amicizia ma non troppo: il Vasco da Gama diserta la riunione per l’arbitro

Il Vasco non voleva un arbitro carioca per il derby con il Botafogo: diserta la riunione per la designazione ed entra in urto con la Federcalcio di Rio che sovrintende al campionato statale...

Marco Varini Redattore 17 febbraio 2024 (modifica il 17 febbraio 2024 | 17:05)

I derby o i clasicos sono spesso partite molto tese in Brasile. Fa eccezione la partita tra Vasco da Gama e Botafogo, due club di Rio de Janeiro. Sebbene siano rivali sul piano sportivo, i loro scontri e il rapporto generale tra le loro tifoserie di solito non causano problemi. A nche se in questo caso la vigilia è stata molto tesa.

Scelta dell'arbitro: il Vasco da Gama non si presenta alla riunione

Senza la partecipazione del Vasco da Gama, la Federcalcio statale di Rio de Janeiro e il Botafogo hanno definito l'arbitro del derby di questa domenica, al Nilton Santos: Wagner do Nascimento Magalhães. Il Vasco è stato invitato a partecipare alla selezione dell'arbitraggio, ma ha preferito non inviare un suo rappresentante alla riunione.

La Federcalcio carioca ha rilasciato un comunicato in cui confuta ul Vasco, che ha richiesto un arbitro della FIFA e di un esterno di Rio de Janeiro per la classica contro il Botafogo: "La richiesta dimostra una totale ignoranza del lavoro arbitrale svolto dalla nostra Federazione. Affermare che sia necessario un arbitro non i Rio per un derby è del tutto inutile".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.