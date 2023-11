Serie A calcio a 5, derby storico tra Sporting Sala Consilina e Feldi Eboli: sospeso per black-out

La squadra di casa era in vantaggio contro i rivali di sempre e insiste sulla ripresa del match, visto che l'interruzione è dipeso da un fattore ambientale esterno all'organizzazione.

La Serie A di calcio a 5 ha vissuto momenti storico, per la prima volta lo Sporting Sala Consilina ha affrontato nel derby campano la Feldi Eboli - compagine fresca campione d'Italia.

Il Pala San Rufo era intriso di passione e i sostenitori erano un migliaio, nonostante la partitissima fosse programmata per un giorno feriale. Il match, però, entra di diritto nella storia di questo sport per altri motivi. Nella ripresa, l'impianto sportivo è stato colpito da un fulmine che ha provocato un black out dell'intero palazzetto.