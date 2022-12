Stella Rossa, incidenti nel derby di basket: multa di 7mila euro e tribune semivuote per 2 partite

La direzione del campionato serbo ha multato la Stella Rossa di 7.000 euro per aver interrotto la partita di campionato contro il Partizan e ha ordinato ai campioni in carica di giocare le due partite successive davanti a tribune parzialmente chiuse.

Gli arbitri sono rientrati negli spogliatoi negli ultimi istanti del primo tempo. Solo dopo che una parte dei tifosi della Stella Rossa è stata evacuata, la partita è proseguita, con il risultato di una vittoria per 90-74 per i padroni di casa.

Stella Rossa e Partizan si incontreranno di nuovo questo giovedì, ma per la prima volta in EuroLeague. Questa volta giocherà in casa il Partizan e, come riportato ufficialmente dal club, la Stark Arena è stata esaurita.