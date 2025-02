Super Bowl 2025: l’Evento dell’Anno in Streaming su bet365

Super Bowl 2025, New Orleans ospiterà la 59esima edizione: l'Evento dell'anno sarà visibile live e in streaming su bet365

Vincenzo Bellino Redattore 7 febbraio 2025 (modifica il 7 febbraio 2025 | 03:13)

Il Super Bowl non è solo una partita di football americano; è un evento culturale e sportivo che attira l’attenzione di milioni di appassionati e non, da ogni angolo del pianeta. Con un pubblico globale stimato intorno a un miliardo di spettatori, è paragonabile solo alla finale di UEFA Champions League o ai Mondiali di calcio in termini di risonanza e partecipazione emotiva.

Quest’anno, l’edizione numero 59 della finale NFL si terrà nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 2025, presso il celebre Caesars Superdome di New Orleans. Sarà visibile in streaming su piattaforme come DAZN e, soprattutto, subet365, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire ogni istante del match in tempo reale.

Super Bowl, un po' di storia — Il Super Bowl nasce nel 1967 come risultato della fusione tra la National Football League (NFL) e la rivale American Football League (AFL). La prima edizione, chiamata semplicemente “AFL-NFL World Championship Game”, vide i Green Bay Packers trionfare sui Kansas City Chiefs. Da allora, il Super Bowl è diventato un appuntamento fisso e irrinunciabile, trasformandosi in un fenomeno di costume che va ben oltre il semplice ambito sportivo.

Nel corso degli anni, New Orleans è stata una delle città più emblematiche per ospitare l’evento, con dieci edizioni già organizzate, di cui sette proprio al Caesars Superdome. L’ultimo Super Bowl giocato in questo stadio risale al 2013, quando i Baltimore Ravens vinsero contro i San Francisco 49ers in una partita che è passata alla storia anche per un blackout di 34 minuti durante il match.

Super Bowl LIX, 59ª edizione — L’edizione del 2025 si preannuncia speciale per diverse ragioni. Originariamente prevista per il 2024, la finale è stata posticipata per evitare sovrapposizioni con le celebrazioni del Mardi Gras, evento iconico della cultura di New Orleans. La città, soprannominata “The Big Easy”, è pronta ad accogliere tifosi da tutto il mondo nel suo storico stadio, completamente coperto e capace di ospitare oltre 73.200 spettatori.

Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles — Sul campo, si sfideranno i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Dopo aver superato in semifinale i Buffalo Bills, i Kansas City Chiefs sono pronti a scendere in campo con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva al Super Bowl. La squadra guidata da Andy Reid, con Patrick Mahomes al comando, ha trionfato nell’edizione 2024 contro i San Francisco 49ers e ora mira a conquistare il quarto titolo in sei anni. Dall’altra parte, i Philadelphia Eagles, reduci dalla vittoria sui Washington Commanders, cercano la rivincita dopo il ko nel Super Bowl 2023 proprio contro i Chiefs. L’obiettivo del team di Jalen Hurts è riportare il Lombardi Trophy a Philadelphia, a distanza di sette anni dall’ultima volta.

Super Bowl, molto più di una partita — Il Super Bowl non è solo una partita; è un evento che celebra l’intrattenimento in ogni sua forma. L’Halftime Show è uno dei momenti più attesi, con performance che spesso rimangono nella storia. Quest’anno, l’onore di esibirsi spetta a Kendrick Lamar, rapper e artista di fama mondiale, mentre l’inno nazionale sarà interpretato da Jon Batiste, con una versione in lingua dei segni a cura dell’attrice Stephanie Nogueras. Dagli U2 a Michael Jackson, da Madonna a Rihanna, l’Halftime Show è un appuntamento che arricchisce ulteriormente il fascino del Super Bowl, attirando persino chi non è un appassionato di football americano.

Super Bowl 2025: l’Evento dell’Anno in Streaming su bet365 — Il Super Bowl 2025 sarà trasmesso in diretta streaming su diverse piattaforme, ma una delle opzioni più interessanti è rappresentata da bet365. Oltre a offrire la possibilità di seguire il match in tempo reale, bet365 si distingue per la qualità del servizio e l’accessibilità. Gli utenti registrati potranno vivere l’emozione del Super Bowl in streaming, ovunque si trovino. DAZN sarà un’altra opzione per gli appassionati, disponibile per chi ha sottoscritto l’NFL League Pass.

Un'esperienza imperdibile su bet365 — Con il suo mix di sport, intrattenimento e spettacolo, il Super Bowl è un evento che riesce a unire generazioni, culture e passioni. Che si tratti di seguire la partita per amore del football, per l’Halftime Show o per vivere l’esperienza su piattaforme come bet365, l’edizione del 2025 promette di essere memorabile. Non resta che segnare la data: appuntamento nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 2025 a partire dalle 00:30 (ora italiana).