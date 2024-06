Tennis, la Kournikova riappare sui social dopo oltre due anni di assenza

Il palmarès della Kournikova

La Kournikova, come si legge su Wikipedia, è stata una giocatrice di successo nel circuito del doppio femminile, vincendo 16 tornei, tra cui i due Australian Open, arrivando in finale nel doppio misto agli US Open e a Wimbledon, raggiungendo la prima posizione nella classifica mondiale WTA. Il suo bilancio di fine carriera in doppio è di 200 vittorie e 71 sconfitte. In compenso, in singolare la sua carriera raggiunse il picco nel 1999-2000.