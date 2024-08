Vittoriosa al debutto agli US Open, la tennista spagnola, Paula Badosa, ha rivolto l'invito a vederla giocare al famoso cantante colombiano Maluma. La risposta non si è fatta attendere sui social...

Il debutto agli US Open è filato via senza problemi. La tennista spagnola numero 29 WTA (numero 2 nel 2022), Paula Badosa, ha superato la svizzera Viktorija Golubic in due set (6-0, 6-3). La 26enne giocatrice, che con il collega greco Stefanos Tsitsipas compone la coppia più glamour del tennis, ha le idee abbastanza chiare su chi tra le celebrities inviterebbe per guardarla giocare.