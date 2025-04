Come spieghi a chi pensa che la Kings League sia una buffonata, che il più giovane calciatore della storia ha deciso di entrare a farne parte. Contesto. La nuova lega creata e organizzata da Gerard Piqué sta riuscendo ad abbattere ogni limite nell'estremo tentativo di rendere il calcio ancora più divertente. Dopo aver convinto Ibrahimovic , Neymar , Aguero e Totti , ora è il turno di Lamine Yamal . Il fenomeno classe 2007 ha finalmente annunciato la sua partecipazione al torneo di calcio a 7 più famoso al mondo.

Lamine Yamal presidente-giocatore, presto l'esordio

Tutto pronto per la Kings World Cup 2025 che si giocherà in Francia. Ma la nuova squadra sarà presente anche nello split di casa sua. Un sostituto di assoluto livello dei Kunisports di Sergio Aguero, trasferiti nella lega americana per facilitare gli spostamenti al campione argentino.