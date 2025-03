Fabio Capello su Lamine Yamal: “Ha grandi qualità ma non è al livello di Messi”

L'intervento dell'ex tecnico italiano alla presentazione dei candidati degli Oscar dello Sport.

Federico Grimaldi 3 marzo 2025 (modifica il 3 marzo 2025 | 19:10)

Dopo la notte degli Oscar per il cinema, è tempo di dare dei premi anche agli sportivi più performanti dell'ultimo anno. Oggi ci sono state le presentazioni delle candidature e, a prenderne parte, c'è stato anche Fabio Capello. L'ex tecnico italiano è ambasciatore dei Laureus Awards e per l'occasione, ha avuto tempo anche per parlare dell'attuale fenomeno del Barça, Lamine Yamal.

"Yamal non è Messi" — Non sono sfuggite le ultime parole di Fabio Capello sul campioncino del Barcellona. L'ex tecnico italiano ha avuto grandi parole di elogio sullo spagnolo, ma allo stesso tempo ha tenuto a precisare quanto sia fuori luogo, paragonarlo al fenomeno argentino: "È un ragazzo che sta facendo cose importanti. Quando ha iniziato al Barcellona, ​​la gente diceva che era il nuovo Messi, ma no, non è a quel livello. È un giocatore straordinario, spettacolare, di alto livello, ma non ha il genio di Messi".

Capello, sobre Lamine Yamal: "Es extraordinario pero no tiene la genialidad de Messi" https://t.co/AhTe1jLpmc

Capello sul futuro di Yamal — Il paragone con Messi è sempre abbastanza rischioso, anche per un fenomeno come Yamal. Il giocatore argentino ha rappresentato un'epoca e ha riscritto le pagine del calcio mondiale. Chiunque parte sfavorito nel confronto, però il giocatore spagnolo, sembra quello più vicino a raggiungere e perché no, superare, le orme del suo predecessore. Il ragazzo non ha nemmeno 20 anni, eppure, gioca come un veterano. I suoi avversari non lo prendono mai ed in ogni partita, si può assistere a qualche giocata da campione puro. Capello ha tenuto a ribadire, che comunque giocatori come Yamal non ce ne sono attualmente e sicuramente avrà un futuro roseo. Come da lui stesso ammesso, magari non sarà il nuovo Messi, ma sicuramente potrà iscrivere il proprio nome, tra i giocatori più forti di sempre

Parole al miele per la Spagna — Non è un segreto l'amore di Capello per il campionato spagnolo. In Spagna, più precisamente col Real Madrid, il tecnico italiano ha avuto una delle squadre più forti di sempre. Non poteva mancare quindi un commento finale sulle Merengues e sul calcio spagnolo in generale: "Il miglior calcio che puoi vedere si gioca in Spagna. Ci sono giocatori di grande qualità anche dall'estero. La Spagna è campione degli ultimi campionati europei. Ha vinto la Champions League. Vince troppi titoli. Per il secondo anno, tutti i candidati agli oscar del calcio sono spagnoli. Questo dominio è difficile da replicare ". E sul Real Madrid: "Con i giocatori che hanno, sono una squadra spettacolare. Vale la pena andare allo stadio e vederli giocare."

De seleccionador a seleccionador: las bonitas palabras de Capello a De la Fuente por la Eurocopa de España https://t.co/TzJ0HKJLpn