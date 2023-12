Zero tifosi da Bologna per il derby di basket: curva di Forlì in “sciopero”

Curva nord dei supporter biancorossi vuota all'inizio in segno di protesta verso la decisione relativa all’esclusione dei tifosi ospiti, così come aveva la Fossa dei Leoni per lo stesso motivo, nella sfida di andata.

I divieti di trasferta stanno unendo, nella protesta, anche tifoserie storicamente avversari. Non è così solo nel calcio ma anche nel basket. Come nel caso di Forlì-Fortitudo Bologna di questa sera domenica 10 dicembre in Serie A2.

La decisione degli ultras forlivesi

E’ un derby da primato quello che va in scena, alle 20.30 all’Uniero Arena di Forlì tra i biancorossi padroni di casa e la Fortitudo. Fortitudo prima contro Forlì seconda, la sfida di domani vale il primo posto del girone Rosso di serie A2 (il distacco è di due soli punti).

Ma se i tifosi di Bologna non potranno essere presenti, quelli di Forlì, non d'accordo con la decisione e desiderosi di avere un vero e proprio clima da derby, hanno comunicato che "sciopereranno" per i primi due quarti, l'intero primo tempo, della sfida.

