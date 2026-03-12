Un progetto lungo anni e dal valore di 130 milioni per la ristrutturazione.

Federico Iezzi Collaboratore 12 marzo - 14:41

Uno stadio di Londra che ha ospitato 21 finali di FA Cup è rimasto abbandonato e in disuso per un decennio. Si tratta del Crystal Palace National Sports Centre. Ora, come rivela Sun Sport, si attende l'approvazione di un piano da 130 milioni per la ristrutturazione completa.

Dopo anni di abbandono — Il Crystal Palace National Sports Centre, enorme centro sportivo sito nel sud di Londra, venne inaugurato nel 1964. Questo impianto, che può ospitare gare di atletica, football americano, calcio, cricket e nuoto, sorse dove vi era un vecchio stadio che ha ospitato ben 21 finali dell'FA Cup. Si tratta di partite storiche della competizione, giocate fra il 1895 e il 1914 con la presenza di squadre come l'Aston Villa o lo Sheffield Wednesday. Lo Sports Centre è abbandonato da almeno un decennio, senza manutenzione e senza controllo, preda dei piccioni e delle erbacce. Anche la piscina è in totale disuso, mentre la pista coperta ha subito danni a causa di un incendio.

Il National Sports Centre è pronto per il restauro — I primi lavori sono iniziati nel 2023 ed è previsto che termineranno solo nel 2029. La Morgan Sindall Construction è stata incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione. La ditta ha recentemente presentato un piano da 130 milioni che ha ricevuto il sostegno del sindaco di Londra, Sadiq Khan. Il progetto, che dovrebbe terminare con la ristrutturazione completa nel 2023, prevede la creazione di un nuovo complesso. Ci saranno campi da padel, da calcetto, un campo da calcio regolamentare, campi da tennis, pista di atletica. La piscina per i tuffi e quella da 50 metri torneranno al coperto, ma in una nuova area dedicata e creata ex novo. Richard Dobson, Direttore di Area di Morgan Sindall a Londra, ha commentato: "Speriamo di gettare le basi per la costruzione di un centro sportivo di eccellenza in cui una nuova generazione di atleti potrà battere e stabilire i propri record".

