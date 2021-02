2-0 secco nel derby di Marsiglia: e da Parigi infieriscono sulla smorfia di Mandanda…

Il PSG è uscito vincitore dal Classico di Francia contro il Marsiglia: al Vélodrome i goal di Icardi e di Mbappé hanno sigillato la vittoria, nella quale è stato protagonista anche Marco Verratti, al rientro dopo lo stop dovuto al Coronavirus.

Perso per perso il derby nazionale francese, ormai sul 2-0 per il Paris Saint Germain al Velodrome, al 90 Payet è entrato con la gamba molto alta, rifilando un pestone sul fianco a Verratti, che è rimasto a terra per un paio di minuti prima di riuscire a rialzarsi. Nonostante la botta e il segno fossero ancora ben visibili sotto la sua maglietta, l'ex Pescara ha terminato la partita in campo, dopo aver inizialmente chiesto il cambio. Anche Alvaro, sul fronte marsigliese, si è infortunato. Sui social delirio dei tifosi parigini per la vittoria. Il primo bersaglio è stato il portiere avversario Mandanda...