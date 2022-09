2005, Pablo Vitti titolare e Leo Messi in panchina: oggi l’attaccante fa i caffè a Rosario…

Pablo Vitti oggi conduce uno stile di vita molto diverso dopo essersi ritirato ed aver aperto una propria caffetteria a Rosario, la città che ha dato i natali a lui e alla Pulce

Al di là del fatto che il Qatar sia il suo grande sogno, Lionel Messi sa già cosa significa essere Campione del Mondo con l’Argentina: Leo ha fatto parte, ed è stato fondamentale, dell’Albiceleste vincitrice della Coppa del Mondo Under 20 2005 in Olanda. In ogni caso, il sette volte Pallone d’Oro aveva iniziato come panchinaro in quella squadra, e Pablo Vitti, che era in campo al suo posto, conduce oggi una vita molto diversa da quei tempi.

Pablo Vitti è un ex attaccante che ha esordito al Rosario Central e giocato in vari club argentini, riuscendo poi a raggiungere anche l’Europa (esperienze in Ucraina e Grecia). Debutta nella prima squadra gialloblu nel 2004 a soli 19 anni e, grazie alle ottime prestazioni, Francisco Ferraro, all’epoca direttore tecnico della Nazionale di categoria, decise di convocarlo e inserirlo tra i 23 calciatori scelti per disputare il Mondiale in terra olandese.

Nel primo incontro dell’Argentina nel torneo contro gli Stati Uniti, Pancho Ferraro decise che Vitti facesse parte degli 11 titolari, mentre Messi dovette aspettare in panchina l’ingresso in campo nel secondo tempo, anche se, con il passare delle gare e l’enorme qualità mostrata, ha finito per scalzare il Muñeca.

“Me lo ricordano. Me lo dicono per scherzo. In quel Mondiale, Messi era in panchina e io da titolare”, ha dichiarato Vitti a El Tiempo de San Juan.

Dopo il ritiro nel 2016, dopo quasi 20 anni di carriera, Pablo si è allontanato dal mondo del calcio, anche se non del tutto. Attualmente è un rappresentante di un giocatore, ma possiede e gestisce pure una caffetteria nella natia Rosario. La città del calcio e di… Messi.