A Londra un’asta con i tesori del River Plate: tutti gli oggetti storici

La capitale inglese si presta alla grande esposizione. Le reliquie del River Plate all’asta. Un fiume di tifosi per accaparrarsele...

Londra diventa, per un giorno, capitale del calcio sudamericano. Si scatena l’asta per gli oggetti del River Plate.

Il paradiso dei Millionarios . Lontano dal Monumental, lontano dall’Argentina, il River mette all’asta alcune sue ricchezze. A Londra un’asta con alcuni oggetti d’epoca del club argentino. Fan, appassionati e collezionisti in delirio. Tra gli oggetti venduti al prezzo più alto, una divisa di Omar Sivori del 1956 che ha raggiunto 9100 dollari.

Ruba l’occhio anche una medaglia di Alfredo Di Stefano risalente al 1947, venduta per 3900 $, e una maglietta di Daniel Passarella del 1978, andata via per 1587,50 $.