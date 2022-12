A Rio de Janeiro c’è una favela…che per metà tifa Argentina!

L’amore per la Selección è tale che la strada principale del complesso di baraccapoli è stata dipinta tutta di celeste e di bianco. I due colori risaltano in mezzo alle case affollate di questa comunità a nord di Rio, dove il verde amarelo della Seleção riveste, ovviamente, anche alcuni angoli.

Le immagini hanno fatto furore sui social network e hanno persino suscitato polemiche tra alcuni utenti del web che non concepiscono come il paese del samba possa avere un fortino dedicato agli storici rivali.

In questa comunità, dove spiccano la povertà e la violenza tipiche delle favelas di Rio, i Mondiali del Qatar si presentano come l’oasi dove i suoi abitanti dimenticano per qualche ora le loro difficoltà. Anche a colpi di sfottò in una favela “traidora”.