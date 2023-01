A scuola di economia: il Benfica genera plusvalenze da mezzo milione di euro

Ok in campo e fuori...

Enzo Fernandez al Chelsea pare cosa fatta. Un affare da circa 127 milioni, contro i 10 pagati dal Benfica per portare l’argentino in Portogallo.

Il club di Lisbona riesce a valorizzare i suoi calciatori e a portarli ai vertici del calcio europeo, venendo ricompensati con fior fior di milioni. Se Enzo Fernandez è l’ultimo tassello a livello cronologico, bisogna ricordare l’affare Darwin Nunez al Liverpool per circa 100 milioni.

Non meno importante fu l’affare João Félix che arrivò alla corte di Simeone per 127 milioni, le stesse cifre del mediano argentino. Rúben Dias al City costò circa 70 milioni, mentre Raúl Jiménez fu acquistato dai Wolves per 40 milioni.