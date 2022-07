AAA in Congo: cercasi Ct per sostituire Hector Cuper…

La Repubblica Democratica del Congo ha aperto un appello eclatante per coloro che sono interessati a sostituire Héctor Cúper nel ruolo di allenatore. Dopo aver licenziato l’argentino, in seguito a una serie di risultati considerati pessimi, la Federcalcio congolese (Fecofa) ha pubblicato un comunicato in cui dichiara di cercare un ct per guidare i Leopardi.